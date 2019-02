Continuam abertas inscrições para escolinhas esportivas em Guaratuba

As atividades descentralizadas acontecem nos bairros Cohapar, Coroados e Figueira.

São diversas opções para crianças, jovens, adultos e idosos: karatê, futsal, vôlei, handebol, basquete, iniciação esportiva, balé, zumba, ginástica e pilates.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer, no Ginásio José Richa, no Cohapar, pelo telefone 3472-8650.

Conheça as modalidades disponíveis em cada um dos espaços de esporte do Município:

Ginásio José Richa – Cohapar

Esportes adaptados à terceira idade

Ginástica funcional/pilates

Balé

Karatê

Mini-vôlei

Voleibol

Futsal – infantil, juvenil e feminino

Basquetebol

Escola de goleiros

Tênis de mesa

Xadrez

Ginásio Irineu Lopes da Graça Filho – Coroados

Esportes adaptados à terceira idade

Ginástica

Pilates

Zumba

Balé

Karatê

Futsal – infantil e feminino

Handebol

Ginásio Hilda Silvano – Piçarras

Voleibol

Futsal

O ginásio também atende as crianças e adolescentes do Projeto Aprender e Jogar / Porto Seguro

Estádio Acir Braga e campo sintético do Centro Poliesportivo

Futebol de campo

Futebol sete

Arena Multiuso do Figueira

Futebol Sete

Arena Multiuso do Coroados

Futebol Sete