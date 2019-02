Guaratuba faz duas audiências públicas no mesmo dia: finanças e saúde

A Prefeitura de Guaratuba realiza duas audiências públicas no dia 27 de fevereiro (quarta-feira), no Plenário da Câmara de Vereadores.

Às 9h será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2018, e às 10h, ocorrerá a apresentação da execução do Plano Municipal de Saúde.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o poder executivo demonstre e avalie em audiência pública o cumprimento das metas fiscais e apresente o Plano Municipal de Saúde de cada quadrimestre.