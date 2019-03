Primeira noite de Carnaval com tranquilidade no Litoral do Paraná

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas participaram dos festejos iniciais nos três municípios de praia (Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba). Ao longo de todo o dia até às 6 horas deste sábado (2) houve 658 abordagens a pessoas, das quais 29 acabaram encaminhadas à delegacia.

Com a chegada do reforço de equipes da Capital e Região Metropolitana ao Litoral, todas as ações de policiamento preventivo foram reforçadas a partir de 19h para garantir a segurança dos veranistas que vieram às praias e cidades históricas curtir o Carnaval.

“O primeiro dia de carnaval no litoral do estado foi bastante tranquilo e com pouco público, talvez devido à chuva. Mesmo assim, mantemos o efetivo programado e a segurança à população que decidiu ir aos locais de festa. Para os próximos dias também estamos preparados para infecte serviço de qualidade aos foliões”, explica o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Marcos Rodrigues.

O balanço, a partir de meia noite de sexta-feira (1º) até às 6h de sábado (2) aponta que, em todos os sete municípios do Litoral, houve três casos de violência doméstica, nove ocorrências de furto e cinco de roubo. As equipes policiais encaminharam 29 pessoas e apreenderam quatro adolescentes. Também foram distribuídas 322 pulseirinhas de identificação e abordadas 658 pessoas.

Nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, em que não cabe prisão, a PM lavrou 40 Termos Circunstanciados de Infração Penal (TCIP), dos quais 13 por perturbação de sossego, outras nove por uso de drogas, nove por ameaça, e as demais por vias de fato, desacato e lesão corporal.

Carnaval em Matinhos – foto: Comunica Matinhos

Matinhos – Em Matinhos a primeira noite de Carnaval foi de animação total com mais de 10.000 pessoas brincando a festa de Momo na Avenida Atlântica, ao som do Trio RPC, com o cover de Elvis Presley, e com o Trio Jesus Beach, com mensagens de paz e amor aos participantes. Nenhum incidente foi registrado. “Os festejos foram tranquilos hoje e para a partir de amanhã esperamos um público maior, no entanto a PM está preparada”, afirma o capitão Wagner de Araújo, Comandante da Subárea de Matinhos na Operação Verão.

A presença da PM foi complementada com os serviços gratuitos do Governo do Estado para atender a demanda do público que esteve nas ruas para se divertir com os blocos carnavalescos e trios elétricos. Uma tenda da Secretaria da Saúde também foi disponibilizada, para dar atendimento imediato aos casos de urgência na avenida.

A estrutura foi montada entre a Rua Londrina e a Avenida Atlântica. “Fizemos essa parceria pra dar mais um suporte aos foliões caso necessitassem, mas felizmente não tivemos nenhum caso grave durante a festa de Carnaval”, destacou o capitão Araújo.

Carnareggae, em Guaratuba – foto: Prefeitura

Guaratuba – O cálculo otimista da PM, aponta que “cerca de 5 mil pessoas participaram pacificamente” da primeira noite de Carnaval em Guaratuba, o Carnareggae, na Praia Central. “Não houve ocorrências e a tranquilidade marcou o evento”, dia a PM. As motocicletas da Polícia Militar fizeram a diferença nesta região. Os festejos encerraram-se por volta de meia-noite depois foi feita a orientação para a dispersão dos que ainda permaneciam concentrados.

Pontal do Paraná – Em Pontal do Paraná o Carnaval da sexta-feira foi bastante tranquilo e reuniu 4,5 mil pessoas. Crianças e famílias curtiram as festas sob os olhos atentos da PM, que também reforçou o efetivo com viaturas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Por voltas das 22h, as equipes policiais atenderam duas ocorrências importantes nesta área.

Na primeira um rapaz foi preso com quase 100 pedras de crack e dinheiro trocado, após denúncia. Ele acabou encaminhado à Delegacia de Ipanema para os devidos procedimentos. A PM novamente foi acionada, desta vez por conta de um roubo a residência no balneário Shangrilá.

Dois homens foram encaminhados e parte dos objetos e um carro foram recuperados. De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, os envolvidos invadiram a residência e levaram diversos objetos, joias e celulares na quinta-feira (28/02). O carro da família (Renault Sandero), de cor vermelha, também foi levado na fuga.

Após ser feito o registro da ocorrência, na noite de sexta-feira (01/03) as equipes da Operação Verão receberam denúncias de que o carro estava abandonado em uma região de matagal próximo à Avenida Guaratuba. Os policiais foram até o endereço e com apoio de seguranças de uma empresa de monitoramento, encontraram o carro. Pouco tempo depois, após acionamento da Guarda Municipal, os suspeitos foram localizados e, ao chegarem na Delegacia de Ipanema, acabaram reconhecidos pelas vítimas.

Morretes e Antonina – Os eventos de Carnaval em Morretes e Antonina são tradicionais e fazem parte da história do Paraná. Por conta disso dezenas de pessoas visitaram estas cidades turísticas e acompanharam a passagem dos blocos e marchinhas. O policiamento foi reforçado com as equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar, com o reforço do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) e dos cadetes da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG).