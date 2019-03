Surf-Salva forma 11º turma no Litoral do Paraná

A temporada de verão para os bombeiros do Litoral do Paraná encerrou com a formatura da 11ª turma do Surf-Salva, sábado (9), no Sesc Caiobá, em Matinhos.

Ao todo, 51 surfistas fizeram treinamento, com aulas teóricas e práticas, em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel. Eles receberam o certificado de conclusão do treinamento e também a lycra, que será utilizada por eles quando adentram ao mar, representando que receberam capacitação do Corpo de Bombeiros para atuar em situações de afogamento até a chegada do socorro especializado.

O evento contou com a participação do governador do Paraná em exercício, Darci Piana.

Fonte e fotos: Guaratuba Notícias