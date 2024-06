1º Arraiá de Proteção à Pessoa Idosa une festa e consciência sobre direitos

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras), no Balneário Canoas, em Pontal do Paraná, reuniu mais de 80 participantes durante o 1ª Arraiá de Proteção à Pessoa Idosa, realizado na sexta-feira (14). A iniciativa foi da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social para marcar o 16 de junho, Dia Mundial de Conscientização Sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa.

Todos foram convidados a comparecer vestindo trajes juninos. Na programação, muitas atividades incluindo uma sessão de cinema com o filme “A Guerra dos Rocha”, seguida de palestra sobre Direitos da Pessoa Idosa, almoço e uma roda de conversa sobre o filme. Para escolher a frase que será slogan da campanha nesse ano foi realizada uma gincana.

À tarde, a animação cresceu com a apresentação de uma dupla de cantores com gaita e violão. Num clima descontraído, todos se divertiram com muita música, comidas típicas juninas e dança. O prefeito Rudão Gimenes compareceu e participou das atividades. Rudão até ensaiou uns passos de dança e foi requisitado para ser par de várias senhoras por alguns minutos. Ele destacou as politicas públicas voltadas ao público idoso em Pontal do Paraná e disse que pretende intensificá-las ainda mais, realizando outras promoções como essa.

O evento também foi uma etapa dos preparativos para a Semana da Pessoa Idosa 2024, que anualmente é realizada na última semana de setembro com encerramento das atividades em 1º de outubro, consagrado como Dia Mundial, Nacional e Municipal da Pessoa Idosa.