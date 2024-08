1º Matin’ Blues Festival 2024 mistura atrações internacionais e locais

Matinhos lança mais um evento cultural, que promete movimentar a cidade fora da temporada. Acontece neste sábado (10), o 1º Matin’ Blues Festival 2024. A cidade vem se firmando como polo de arte e entretenimento, com shows musicais de diversos estilos, festival de teatro e com a valorização dos talentos locais.

O festival de blues terá início às 15h no Calçadão Central, com a apresentação da banda local Famrock. Às 16h, a Boogie Jump, sobe ao palco a banda curitibana conhecida por reviver o espírito do blues clássico com um toque contemporâneo.

Na sequência, as atrações internacionais, ambas dos Estados Unidos. A partir das 18h o músico norte-americano Michael Dotson traz sua voz e talento internacionalmente reconhecidos ao evento. O encerramento ficará a cargo do multi-instrumentista Big Walker.

Dotson e Big Walker | fotos: Wagner Melo

Michael Dotson é destaque na cena internacional de blues, com uma carreira marcada por performances memoráveis em festivais ao redor do mundo. Munido de um som que parece incendiar a guitarra, Michael tem uma pegada forte, mas que também se baseia no blues tradicional de Chicago. Seu estilo de tocar às vezes é definido como “high energy Chicago style `houserockin’ blues” (estilo energético do blues de Chicago, tipo “balança a casa”), com uma mistura natural, baseada nos shuffles e boogies que promete incendiar o calçadão de Matinhos.

Big Walker, por sua vez, é saxofonista, harmonicista, cantor e compositor. Se destaca por ser um músico versátil e experiente com um longo currículo. Como saxofonista, integrou a banda de apoio de músicos como Luther Tucker, Big Mama Thornton, Jimmy Dawkins e Albert Collins. Excursionou com sua própria banda pela Ucrânia, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, Suiça, França, Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e, mais recentemente, Tailândia, Japão e China. E agora chega ao palco do 1° Festival de Blues de Matinhos.

O 1º Matin’ Blues Festival 2024 é uma realização da Leme Meio Ambiente e Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Matinhos. O festival promete um dia inesquecível de música e cultura e muito agito. A cidade tem se destacado pelo seu desenvolvimento sociocultural e pelo acolhimento de eventos como esse que atraem público e investimentos.