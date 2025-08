MP em Movimento: procurador-geral visita Hospital Regional do Litoral

Fotos: Ascom MPPR

O procurador-geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti, visitou o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, nesta quinta-feira (31), como parte da agenda do projeto MP em Movimento.

Durante a reunião, Zanicotti destacou a importância de dar encaminhamento às questões apresentadas pela população. “A saúde pública exige respostas rápidas, especialmente no atendimento dos mais vulneráveis, e as demandas são constantes. Estamos em busca de soluções pactuadas, que atendam a população, e precisamos aproveitar este momento histórico de convergência de esforços para avançar de forma eficiente”, afirmou.

Atendendo a pedido do Ministério Público do Paraná, o coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria Estadual de Saúde, Henrique Barbosa, participou da reunião. Ele explicou a complexidade do sistema de saúde e as normas que regem a área e falou da necessidade de haver colaboração entre União, Estado e municípios para garantir um atendimento eficaz.

Melhorias

De acordo com o diretor-geral do Hospital Regional do Litoral, Fábio Ricardo dos Santos, também presente no encontro, a instituição é referência para toda a região e passa por obras importantes. O dirigente anunciou que a nova maternidade deve ser concluída em até três meses, com 23 leitos destinados também a outras especialidades, o que ajudará a reduzir a demanda reprimida. O laboratório de especialidades é outra área em fase de construção, com previsão de ser concluída em até um ano, apesar de atrasos.

Ainda segundo a direção do hospital, as melhorias incluem a reestruturação das equipes, visando a otimização do fluxo de atendimentos e a diminuição das filas de espera.

Na ocasião, o promotor de Justiça Daniel Lourenço pontuou que, além das melhorias estruturais, são necessárias iniciativas que reforcem a atenção básica, responsável por resolver 80% das demandas de saúde.

Participaram da visita o promotor de Justiça responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix, a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia, e os promotores de Justiça Alan Bolzan Witczak, Joel Carneiro da Silva Filho e Tatiana Sigal Zago.