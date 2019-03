Saúde de Guaratuba investiga morte de macaco no Descoberto

A Secretaria de Saúde de Guaratuba investiga a causa da morte de um macaco bugio encontrado na área rural de Descoberto.

O animal foi localizado na quinta-feira (21), à beira da estrada principal da localidade. Amostras de sangue do Bugio foram coletadas para certificação da causa de sua morte. No litoral, desde o início do ano, já foram examinados 12 macacos encontrados mortos; em quatro deles foi constatado contaminação pelo vírus da febre amarela.

É importante destacar que o macaco não transmite a doença. Por outro lado, ele pode servir para alertar para a presença do vírus em alguma região.