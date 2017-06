Comissão decide suspender fechamento da SC-417

Compartilhe no Twitter

Na reunião realizada na noite desta terça-feira (20), na Câmara Municipal de Garuva, foi decidido não fechar a rodovia SC-417 em protesto contra as más condições da rodovia.

Em vez disso, foi formada uma comissão que terá a participação de vereadores de Garuva, Guaratuba e Itapoá para pressionar o governo de Santa Catrina a realizar as obras necessárias. A comissão já conta com vereadores das duas cidades catarinenses e com o vereador de Guaratuba Almir Troyner.

A grupo vai mobilizar políticos e comunidades das três cidades e promover um abaixo-assinado para ser levado ao governador Raimundo Colombo. A rodovia precisa de consertos urgentes no pavimento e de outras medidas para aumentar a segurança. Os tapa-buracos que vem sendo feitos nos últimos anos não estão resolvendo o problema dos buracos na pista, que provocam acidentes e até mortes na chamada Estrada de Garuva.

Muitas pessoas presentes à reunião estavam dispostas a fazer um protesto e bloquear o tráfego da rodovia já nesta quinta-feira (22). Os vereadores conseguiram convencer a maioria. Eles decidiram esperar que a comissão obtenha sucesso, antes de voltar a organizar um protesto.

