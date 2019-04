UFPR oferta vagas remanescentes em Matinhos e Pontal

O Núcleo de Concursos (NC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), vinculado à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), divulgou o edital para preenchimento das vagas ainda disponíveis nos cursos de graduação do Setor Litoral, em Matinhos, e do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CEM), em Pontal do Sul.

“O público-alvo são todos os candidatos do Vestibular 2018/2019, independentemente do curso de inscrição, que participaram integralmente da segunda fase do vestibular e que ainda não tenham ocupado nenhuma vaga na UFPR por meio do referido Vestibular e do Sisu 2019”, informa o responsável pela Coordenação de Políticas de Acesso e Permanência (Copap), professor Julio Gomes. A equipe do setor coordena as atividades do Núcleo de Assuntos Acadêmicos (NAA) e do Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar).

Os interessados em concorrer às vagas deverão comparecer – pessoalmente ou representados por terceiros legalmente constituídos – para manifestar o interesse, munidos da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme a categoria de concorrência escolhida na inscrição do Vestibular. As convocações serão realizadas no dia 4 de abril, 9h às 12h. O edital oferta 37 vagas para o Setor Litoral da UFPR e 30 para o Campus Pontal do Paraná – CEM.

“Os candidatos que comparecerem nos dias e horários definidos serão então classificados, por categoria de concorrência, pela soma dos pontos da primeira fase do vestibular e da redação. Havendo empate, o critério de desempate será a nota da redação. Persistindo o empate, o critério de desempate passa a ser o candidato mais idoso terá a preferência”, explica o coordenador.

Após a classificação, os candidatos serão chamados, a partir das 13h30, nominalmente por categoria de concorrência, por ordem de classificação, e poderão escolher uma vaga – entre as disponíveis no momento em que forem chamados para cursos em Matinhos ou Pontal do Sul. Caso persistam vagas não preenchidas, haverá migração entre categorias de concorrência durante a chamada, conforme definido em edital. Se o candidato não optar por nenhum curso quando for chamado, ele continuará na lista de espera do curso de inscrição no Vestibular.

Data da convocação: 4/4/2019 (quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h.

Local: Auditório Juliano Fumaneri Weiss, no Setor Litoral/UFPR (entrada lateral, em frente à Biblioteca) – Rua Jaguariaíva, nº 512, Caiobá, Matinhos – PR.

Mais informações no site http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2019

.