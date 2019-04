PM prende dois por tráfico depois de campana em Guaratuba

Um adulto e um adolescente foram presos na tarde desta segunda-feira (1º) em Guaratuba como resultado de dois meses de investigação.

L.P.B., morador da rua Guaíra, no Cohapar, era vigiado pelo serviço velado da Polícia Militar pela suspeita de que ele armazenasse a droga do traficante W.M.G., o que acabou se confirmando. Por sua vez, o menor A.B.R, era responsável por levar a droga de um lugar para outro e fazer movimentações bancárias.

Os policiais fizeram longas campanas na casa do suspeito e puderam acompanhar os deslocamentos e a venda da droga. Além disso, constataram que o principal suspeito, “L”, ameaçava usuários de droga com um revólver e tinha a ousadia de cometer diversas infrações de trânsito com uma motocicleta Honda CG vermelha. Empinava a moto pelas ruas da cidade, andava sem capacete e ainda entregava droga com a motocicleta mesmo não tendo carteira de habilitação.

De acordo com as investigações, nesta segunda-feira (1º) “L” estaria sem drogas e precisou que o menor “A” trouxesse um carregamento. Quando o adolescente chegou de bicicleta na casa de “L” e abriu o portão, os policiais o abordaram. Os dois tentaram fugir, mas foram detidos. Na mochila do adolescente, foram encontrados 450 gramas de cocaína e um total de R$ 299,50 em dinheiro trocado. A droga foi avaliada em R$ 12 mil.

Segundo a Polícia, os dois confessaram tudo e ainda informaram “que todo o tráfico de drogas esta gravado no aparelho celular” de “L”: conversas, pedidos, prestação de contas. O aparelho foi apreendido e será feita uma perícia para obter todas as informações disponíveis. Ainda segundo a PM, a mulher de “L” ainda contou que o marido esconde a droga dentro do fogão de sua casa,uma informação que diante das circinstâncias, não tem importância algumas.

Os dois foram encaminhados à Polícia Civil. O maior preso, o menor, apreendido.

Reportagem: Correio do Litoral e Jornal de Guaratuba