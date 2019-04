Preso suspeito de estuprar adolescente de Guaratuba em falsa entrevista de emprego

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (2), em Maringá, Janderson Vieira Sampaio, de 36 anos, suspeito de estuprar uma adolescente de Guaratuba na cidade vizinha de Matinhos.

A informação é da Folha do Litoral.

De acordo com a jovem de 17 anos, no dia 11 de março ela atendeu uma entrevista de emprego em uma página no Facebook. Chegando ao local marcado, no balneário de Caiobá, o homem identificado como Vieira a levou até uma quitinete para fazer a entrevista. No imóvel a rendeu e cometeu abusos sexuais durante várias horas. Quando conseguiu sair avisou a Polícia em Matinhos, mas o homem havia fugido.