Ponte sobre o rio Cubatão começou a ser montada nesta 4ª feira

A ponte sobre o rio Cubatão começou ganhar forma nesta quarta-feira (10) com a montagem de três dos quatro tabuleiros. As estruturas de aço chegaram à localidade rural de Guaratuba por volta das 9h e já foram montadas sobre os pilares de concreto.

Sobre a estrutura metálica de 67 metros de comprimento por 4 de largura será colocado um piso de madeira. As tábuas de jatobá com 7cm de altura chegam nessa sexta-feira (12).

Nesta quarta-feira foram montados um tabuleiro de 12 metros, um de 12,6m e outro de 18m. Na próxima semana chega o tabuleiro restante, de 24,4m – que poderá ser dividido em dois para o transporte a partir da fábrica, em Joinville.

Para colocação das primeiras estruturas, parte do leito do rio foi desviado para criar uma área seca onde ficou o guindaste que ergueu e instalou as plataformas. Para colocação das partes restantes, o guindaste vai subir na própria ponte, após a colocação do piso. Será o primeiro teste prático da obra, cuja estrutura foi construída para suportar mais de 30 toneladas.

