Idoso é encontrado morto, amarrado e amordaçado em Matinhos

Manoel Anjo dos Santos, de 81 anos, foi encontrado morto a noite de segunda-feira, 3, dentro de casa, em Matinhos.

O idoso morava em uma quitinete na rua Juvêncio Ramos, no bairro Tabuleiro. Estava de bruços, no chão da moradia, cm os braços amarrados e uma toalha enrolada no rosto, como uma mordaça.

Um vizinho de Manoel procurou a Polícia Militar por volta das 19h da segunda porque não o via desde domingo. Ele estava preocupado porque sabia que o idoso tinha problemas de saúde.

Uma equipe foi até a casa e pode ver, por uma fresta da janela, que havia alguém deitado na chão. Eles arrombaram a porta e constataram que Manoel estava morto.

Uma equipe da Polícia Civil foi ao local e começou a investigar o crime. De acordo com o que foi apurado, por volta das 23h de domingo, vizinhos ouviram gemidos, mas não desconfiaram de nada. Eles informaram que a última vez que foi visto, Manoel estava com uma mulher.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde permanecia, aguardando familiares até o fechamento desta edição. Segundo os vizinhos, o idoso falava que não tinha parentes.

Com informações do site Cidadão em Ação, Folha do Litoral, Polícia Militar e Polícia Civil

