Edital prevê 5 vagas do Mais Médicos no Litoral

Novo edital do programa Mais Médicos, aberto nesta semana, define 99 vagas para 55 cidades do Paraná. No Litoral, o edital contempla Guaratuba com duas vagas e Guaraqueçaba, Antonina e Morretes com uma vaga cada.

O edital muda regra de classificação dos profissionais. Antes quem se inscrevia antes podia escolher onde preferia trabalhar. A prioridade agora é para os especialistas e profissionais que tenham feito residência em medicina de família e comunidade.

Nesta etapa, serão admitidos apenas médicos formados no Brasil. Caso haja novas desistências ou sobrem vagas, o programa deve ser estendido a brasileiros formados no exterior.

Os postos em aberto foram deixados por médicos brasileiros que se inscreveram para substituir os cubanos e que desistiram após o início das atividades ou são vagas que estavam abertas desde o ano passado e ainda estavam ociosas.

O período de inscrições vai de 27 a 29 de maio, no site do Mais Médicos. A previsão é de que os profissionais comecem a atuar a partir de junho e os contratos terão duração de três anos.

Confira a relação no site do Mais Médicos ou aqui