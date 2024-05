Zé da Ecler se reúne com a Copel para regularizar redes elétricas em Matinhos

O prefeito Zé da Ecler recebeu nesta quarta-feira (8) representantes da agência da Copel em Matinhos. No encontro, que aconteceu no gabinete, foram abordadas as redes de energia dos balneários Perequê, Currais e Jamail Mar, além das ligações em locais que estão em processo de regularização.

Os técnicos da Copel informaram que foi feito um mapeamento dos pontos irregulares. Agora, a companhia irá avaliar, junto à Administração Municipal, onde a regularização será viável.

Sobre as instalações na região do Perequê, Currais e Jamail Mar, a Prefeitura informou que já foram judicializados 600 cadastros nesta área, por meio do programa Moradia Legal, do Tribunal de Justiça do Paraná. Além disso, foram feitos mais 400 cadastros da Vila Horizonte e das ruas Alípio dos Santos, Marino Pereira e Fabíola Alves Maciel. E a previsão é que ainda sejam regularizadas mais 150 ocupações do loteamento Zicarelli, além de 600 do balneário Guaciara e de 100 a 150 ocupações do balneário Gaivotas.

A Secretaria de Urbanismo também informou que nos próximos dias, será providenciada a entrega de matrículas do bairro Mangue Seco, com 270 cadastros de área particular e 135 cadastros de área pública.

Foram recebidos pelo prefeito o técnico da agência da Copel em Matinhos, Adriano Manter; o técnico administrativo Marcelo Perucci; e o projetista Gilson Nassif. Também estiveram na reunião o secretário de Urbanismo, Edgard Max Podbevsek; e o diretor de Gabinete, Marcelo Padilha. Pelo Legislativo, estavam o presidente da Câmara, vereador Nando, e o vereador Lucas Pesco.