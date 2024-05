Curitiba terá 54 ônibus elétricos por decisão do Governo Lula, diz Gleisi

Foto: Divulgação

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) anunciou que Curitiba foi contemplada com um investimento de R$ 380 milhões para aquisição de 54 ônibus elétricos. O montante será repassado por meio do Novo PAC Seleções, lançado nesta quarta-feira (8) pelo presidente Lula.

Gleisi ressaltou que a inclusão de Curitiba no PAC demonstra uma decisão política do governo Lula em investir nos municípios brasileiros, independentemente de partido político dos prefeitos. Segundo a deputada, essa medida contrasta com a ausência de projetos do governo de Jair Bolsonaro.

“É verdade que o projeto da capital paranaense foi selecionado pela competência dos técnicos de Curitiba, como disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Mas isso só aconteceu porque houve uma decisão política do presidente Lula de fazer o PAC e disponibilizar dinheiro para renovação da frota de ônibus em diversas cidades”, disse.

“Eu pergunto ao vice-prefeito: quantos recursos foram liberados pelo governo Bolsonaro por conta da competência técnica da prefeitura? Bolsonaro não tinha projeto para os municípios. Houve uma decisão política do presidente Lula de investir nos municípios brasileiros, independente da posição política que dirige esses municípios. Essa verdade tem que ser reconhecida”, frisou a deputada.