Guaratuba realiza mais um mutirão contra o mosquito da dengue

Na próxima quarta-feira (29), a partir das 8h, a Prefeitura de Guaratuba realiza um mutirão de limpeza no bairro Piçarras para combater a proliferação do mosquito da dengue.

Antes do arrastão, na segunda-feira (27), ocorrerá uma pré-ação que passará casa a casa avisando da inspeção nos imóveis e orientando os moradores para separar o lixo reciclável e todos os tipos de depósitos que acumulem água, para serem recolhidos no dia do arrastão na quarta-feira (29).

Os agentes de endemias que fazem inspeção nos bairros identificaram 217 focos do mosquito. Em Guaratuba foram confirmados 6 pacientes com dengue – na vizinha Matinhos são 14, em Paranaguá, 9, e em Antonina, 1, somando 30 casos em todo o Litoral.

O mutirão envolverá agentes de endemias, funcionários da Vigilância Sanitária e agentes de limpeza da Transresíduos que realizarão limpeza de ruas, retirada de lixo de terrenos e trabalho de conscientização dos moradores para que os mesmos deem destino correto ao lixo. Na pré-ação de orientação participarão como voluntários alunos das escolas estaduais.

O Comitê Municipal Contra a Dengue é formado pelas secretarias Municipais da Saúde, da Educação, do Meio Ambiente, da Infraestrutura e Obras e da Administração.

A Prefeitura de Guaratuba alerta que é sempre importante tomar medidas simples, como não deixar água parada em vasos de plantas e pneus, evitando assim os focos de reprodução do mosquito para que não haja infestação.