DER faz audiência pública sobre licitação do ferry boat

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) fará audiência pública no dia 18 de junho em Guaratuba sobre a nova licitação do ferry boat.

A equipe do DER vai apresentar a proposta para a prestação do serviço público de transporte de veículos e passageiros na travessia da baía de Guaratuba e prestar esclarecimentos aos interessados e à sociedade em geral sobre a nova licitação.

A audiência pública será aberta a todos. Perguntas e sugestões poderão ser feitas e serão respondidas durante a reunião e também poderão ser enviados até sete dias depois da audiência para o e-mail dop@der.pr.gov.br

Audiência Pública sobre licitação do ferry boat

Câmara Municipal

Dia 18 de junho (terça-feira)

19h

Rua Coronel Carlos Mafra, 494, Centro

Fonte: Prefeitura de Guaratuba