Polícia fecha cassino em Guaratuba onde estavam dois vereadores

Um cassino foi fechado pela Polícia Civil em Guaratuba, nesta terça-feira (11). Oito pessoas foram encaminhadas à Delegacia onde foram autuadas por contravenção penal, entre eles os vereadores Itamar Junior e Laudi Tato.

“Apuramos e monitoramos a casa e percebemos uma grande movimentação de pessoas e veículos. Além disto, chamou a atenção à estrutura e por estar bem no centro de Guaratuba. Possivelmente mais gente atuava e jogava”, disse Leandro Stabile, delegado da Polícia Civil da cidade.

Apreensão

A casa de jogos funcionava na rua Marechal Floriano e tinha 15 máquinas caça- níquel que foram apreendidas. Além disto, outros equipamentos de monitoração e documentos estão nas mãos da Polícia Civil que irá seguir com as investigações. “As pessoas detidas assinaram o termo circunstanciado e irão responder no Juizado Especial”, finalizou Leandro Stabile.

