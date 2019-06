Motorista flagrado a 156 km/h na BR-376 terá carteira suspensa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da manhã desta quarta-feira (19) em Guaratuba um carro a uma velocidade de 156 km/h em um trecho da BR-376 onde o limite é de 80 km/h.

O flagrante foi feito às 11h31, no quilômetro 672 da rodovia, em um trecho da Serra do Mar.

O proprietário do automóvel, um Citroën C4, receberá uma notificação de autuação de trânsito de natureza gravíssima, no valor de R$ 880. Além disso, o motorista infrator responderá a um processo administrativo de suspensão da carteira de habilitação.

A suspensão pode durar de dois a oito meses, ou até um ano e meio, caso o mesmo motorista seja reincidente nesse tipo de infração, em um intervalo de 12 meses. A uma velocidade de 156 km/h – quase o dobro da velocidade máxima estabelecida naquele trecho –, um carro percorre, em apenas um segundo, uma distância superior a 43 metros.

Durante cerca de uma hora de operação com o radar portátil, os agentes da PRF flagraram 111 veículos acima do limite máximo de velocidade, o que equivale a praticamente dois por minuto.

Velocidade incompatível foi a terceira principal causa de mortes em rodovias federais ao longo do primeiro trimestre deste ano no Paraná. Cerca de 13% das 116 pessoas que morreram no período foram vítimas de acidentes provocados por excesso de velocidade.

Quem eventualmente presenciar algum tipo de situação de risco ou imprudência nas rodovias federais de todo o país pode acionar a PRF pelo telefone de emergência 191.

Operação para o feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à zero hora desta quarta-feira (19) a Operação Corpus Christi 2019 em todo o Paraná.

A operação, que segue até domingo (23), irá priorizar ações de controle de velocidade com radares portáteis, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e a realização de exames de bafômetro.

O uso dos equipamentos de retenção para as crianças – bebê-conforto até um ano de idade, a cadeirinha até os 4 anos e o assento de elevação até os sete anos e meio – também será alvo das ações da PRF. Abordagens específicas de motocicletas são outro foco da operação.

Os picos de movimento devem ocorrer no fim da tarde e início da noite de quarta-feira, na manhã de quinta-feira e na tarde e noite de domingo. Em média, o fluxo de veículos deve estar entre 20% e 30% superior ao de dias normais.

Desatenção, desobediência às normas de trânsito e sono foram as causas dos acidentes fatais registrados durante o feriado de 2018. Todas as seis mortes foram registradas à noite ou de madrugada.

Caminhoneiros – Motoristas de carretas bitrens com dimensões excedentes, de caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem observar as datas e horários de restrições de tráfego, em trechos de rodovias federais de pista simples. A portaria da PRF que trata do assunto está disponível no endereço https://www.prf.gov.br/portal/policiamento-e-fiscalizacao/restricao-de-trafego.

Fonte: Agência PRF