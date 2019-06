Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral

A Marinha anuncia previsão de ventos de direção Oeste a Sudoeste com intensidade até 74 km/h (40 nós), no trecho do litoral entre os estados de Santa Catarina e Paraná, entre a tarde de domingo (30) e a manhã de segunda-feira (1º).

O Seerviço Meteorológico Martinho também prevê mar agitado, com ondas de direção Sudoeste a Sul, com altura entre 3 a 4,5 metros, no litoral dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul da cidade de Laguna (SC), entre o dia 30 pela manhã e o dia 1º pela manhã.