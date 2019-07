Bolsas com 300 kg cocaína caem de contêiner no Porto de Paranaguá

Algumas bolsas caíram durante a movimentação de um contêiner no Porto de Paranaguá, na madrugada desta sexta-feira (5). Ao verificar o material, o operador do Terminal de Conteineres foi verificar e viu que elas estavam cheias de droga.

A Receita Federal foi chamada e conferiu que se tratava de cocaína. Pesados, os tabletes somaram 300 quilos. O contêiner seria carregado no navio Cap San Maleas, de bandeira panamenha, que tem como destino o porto de Roterdã, na Holanda.

A suspeita é que alguém tentou esconder a droga dentro do contêiner e, por algum motivo, acabou abandonando as bolsas em cima do contêiner. Nenhuma pessoa foi presa.

De acordo com a Receita, trata-se da 12ª apreensão de cocaína neste ano no Porto de Paranaguá. Neste ano já foram apreendidas 7,5 toneladas da droga no porto, bem acima das 4,8 toneladas de todo o ano de 2018.