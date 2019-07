Em mês de pouca chuva no Paraná, Guaratuba teve mais 200 mm de chuva

O balanço do mês de junho divulgado neste sábado (6) pelo Instituto Simepar mostra que na maior parte do Estado houve “anomalias negativas de precipitação”. Ou seja, choveu menos do que média para este mês.

Isso ocorreu por causa de um bloqueio atmosférico, “situação em que as frentes frias não conseguem avançar até uma determinada região por um período prolongado”, explica o Simepar. Conforme levantamento em todo o Estado, no período entre 4 e 24 de junho praticamente não houve chuvas nas regiões paranaenses.

No dia 25 houve avanço de uma frente fria, que manteve o tempo instável até o dia 27/06. Lembrando que as médias históricas no referido mês são baixas, especialmente no norte (variam entre 60 e 80 mm).

Neste mês choveu mais no norte pioneiro e no litoral paranaense. Guaratuba foi o destaque, com 211,8 mm de chuva, mas do que o dobro da média para o mês, que é em torno de 100mm. Em Guaíra, na região Oeste, choveu apenas 5 mm.

Previsão – Para os próximos dias, os meteorologistas prevem que o frio começa a perder força, mas não devem acontecer chuvas pelo menos até o dia 14.

Em Guaratuba, a mínima que foi de 7 ºC neste domingo será de 18 ºC no domingo que vem, dia de menos amplitude térmica, com máxima de apenas 20 ºC.