Matinhos já tem 138 casos de dengue e atinge nível de epidemia

Matinhos já tem 138 casos confirmados de dengue e passa para a lista atualizada de 88 municípios do Paraná com epidemia da doença. Do total de casos, 118 são “autóctones”, ou seja, adquiridos dentro da cidade – apenas 20 são “importados”.

É considerado epidemia quando atinge 300 casos para cada 100 mil habitantes. Com população estimada em 32.591 habitantes, Matinhos atinge o índice de 362 / 100.000 hab

O Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná que monitora a dengue no estado registra 18.780 casos confirmados da doença.

São 1.004 casos a mais que o informativo da semana anterior que apontava 17.776 confirmações.

O número de municípios em epidemia também aumentou: passou de 81 para 88 municípios nesta situação. As sete cidades que passaram a constar desta relação são: Matinhos, Serranópolis do Iguaçu, Cidade do Iguaçu, São Manoel do Paraná, Terra Rica, Nova América da Colina e Sertaneja.

Em sinal de alerta para epidemia são 56 municípios; 4 a mais que na semana anterior. Os municípios são: Atalaia, Nova Fátima, Santa Cecília do Pavão e Cambará.

DE acordo com o boletim mais recentes, no litoral, há casos de dengue em outros seis municípios: Paranaguá (48), Guaratuba (15), Guaraqueçaba (2) e Antonina (1). Apenas Morretes, onde houve 2 notificações, não teve caso confirmado. Paranaguá tem 27 casos autóctones e 21 importados; Guaratuba 11 autóctones e 4 importados; e Guaraqueçaba 1 de cada. (Texto revisado)