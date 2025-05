21ª Aifa retira aterros e notifica ocupantes da beira do rio, em Paranaguá

Fotos: PF/Divulgação

A 21ª fase da Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa), nesta quarta-feira (30), em Paranaguá, retirou toneladas de aterro e promoveu notificações em comércios e residências nas margens do rio do Chumbo, no bairro Costeira.

A operação, que acontece desde setembro de 2023, envolve órgãos federais, estaduais e municipais e tem o objetivo de combater os crimes ambientais de ocupação irregular em áreas de proteção ambiental e a degradação dos manguezais da região.

A região alvo da incursão desta quarta encontra-se à beira do rio do Chumbo, possuindo uma faixa de quase 1 km e área total de quase 57 mil km², abrangendo regiões de edificações residenciais e comerciais, tais como marinas e estacionamento de caminhões.

Segundo a Polícia Federal (PF), até o meio-dia haviam sido retirados 15 caminhões com cerca de 18 ton de aterro cada. Além disso, diversos moradores e representantes de estabelecimentos comerciais foram notificados em relação ao dano ambiental pela construção em área de mangue, e deverão comparecer nos órgãos atuantes para apresentar documentação do imóvel.

O Ministério Público Federal (MPF) ressalta que nenhuma residência habitada foi demolida e ninguém foi desalojado nas diversas fases da Aifa, apesar da afirmação em contrário de moradores e lideranças comunitárias.

Além da PF e do MPF, a ação conjunta contou com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Ministério Público do Estado do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Guarda Civil Municipal, IAT (Instituto da Água e Terra) além das secretarias municipais de Meio Ambiente, Obras, Assistência Social, Urbanismo e Segurança Pública.

Leia também: