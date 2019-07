Estado contrata nos hospitais de Paranaguá e Guaraqueçaba

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) abriu processo seletivo simplificado (PSS) para contratação em cinco hospitais, inclusive em Paranaguá e Guaraqueçaba.

São 455 vagas de nível médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva para os hospitais. O maior número de vagas é para técnico de enfermagem, mas também há para técnico administrativo e diversas outras.

Os aprovados serão lotados no Hospital Infantil Waldemar Monastier (Campo Largo), Hospital Regional do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina), Hospital Regional do Litoral (Paranaguá), Hospital Regional de Guaraqueçaba (Guaraqueçaba) e Hospital Regional do Sudoeste (Francisco Beltrão).

Os candidatos serão contratados pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 24 meses, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A partir do dia 17 de julho, as inscrições serão recebidas gratuitamente até o dia 24 de julho de 2019 no site da Funeas. Os candidatos serão avaliados mediante análise curricular de títulos e experiência profissional, realizado em etapa única, conforme regras definidas no regulamento da seleção.

Para informações e inscrição, clique aqui