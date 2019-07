Lobo-marinho descansa na praia em Matinhos

Na manhã deste domingo (21), um lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) parou para descansar na praia do balneário Ipacaraí, em Matinhos, e causou a maior comoção.

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da UFPR, que realiza o Projeto de Monitoramento de Praias no Paraná (PMP-BS) foi acionada e, com apoio da Guarda Municipal de Matinhos, fez o isolamento da área e orientou os moradores e turistas que estavam no local sobre as ações de proteção aos animais ao encontrá-los na praia, principalmente não os molestar.

“O animal, um juvenil, possivelmente é o mesmo indivíduo que as demais bases do PMP-BS acompanha desde Itajaí e São Francisco do Sul”, informa o LEC. A espécie possui o hábito migratório e na época do inverno se desloca do sul da Argentina e Uruguai ao longo da costa brasileira partindo em busca de alimento. É comum que ao longo do trajeto a espécie pare na faixa de areia para descanso e com frequência é avistada nas praias dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Como o animal estava com boa condição de saúde, os médicos veterinários do PMP-BS o mantiveram na praia apenas sob supervisão. Caso o mesmo demonstrasse um quadro de debilitação, seria manejado e deslocado para o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna Marinha da UFPR, em Pontal do Paraná.

Caso você aviste lobo-marinho, tartaruga, golfinho ou ave marinha morta ou debilitada, entre em contato com Projeto de Monitoramento de Praias através do telefone 0800 642 3341.

Informações e vídeo: Laboratório de Ecologia e Conservação