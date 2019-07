Guaratuba avança na elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica

A Prefeitura de Guaratuba recebeu na sua sede, na manhã desta terça-feira (30), os participantes do Curso Preparatório do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). Cerca de 15 pessoas compareceram. O instrutor foi o arquiteto e urbanista Renato Lobato, do Consórcio Eco Marumbi.

Este segundo encontro permitiu conhecer aspectos a serem considerados para elaborar o Diagnóstico da Situação Atual, uma das etapas do PMMA, sob quatro dimensões, conforme roteiro definido pelo Ministério do Meio Ambiente: 1) Remanescentes de Vegetação Nativa; 2) Vetores de pressão de desmatamento e degradação da vegetação nativa; 3) Capacidade de Gestão e 4) Planos e Programas.

Os participantes também conheceram detalhes da Análise Estratégica Prévia elaborada a partir das opiniões coletadas no primeiro encontro do curso, no dia 26 de junho, na Câmara Municipal. Leia aqui o documento que será alterado em função das sugestões apresentadas neste segundo encontro e que servirá de base para a próxima reunião, dia 30 de agosto, quando deverá ser discutido e aprovado o Diagnóstico da Situação Atual.

O Plano Municipal da Mata Atlântica ainda será debatido por técnicos do Consórcio Eco Marumbi, contratado pelo Funbio (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade), por gestores municipais e por todos os cidadãos interessados em diversos cursos, oficinas e debates. O PMMA deverá ser concluído em junho de 2020.

Próximas reuniões para elaborar diagnóstico da situação atual nos municípios

28 de agosto – Paranaguá:

29 de agosto – Matinhos

30 de agosto – Guaratuba

2 de setembro – Morretes

3 de setembro – Antonina

4 de setembro – Pontal do Paraná

6 de setembro – Guaraqueçaba