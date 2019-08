Prefeitura de Guaratuba coloca asfalto em três ruas

Edital de Convocação

A Comissão Organizadora abaixo assinada, convoca os moradores, veranistas e amigos da comunidade de Caieiras, para participarem da Assembleia Geral Ordinária de eleição da nova Diretoria da Associação dos Moradores e Amigos de Caieiras – AMAC – a realizar-se no dia 04 de agosto de 2019 (domingo), no Salão Comunitário da Capela Nossa Senhora Aparecida, situado a rua Dario Soares Alves, s/nº, às 15:00 horas, de acordo com o artigo 13 do Estatuto Social da entidade.

Comissão Organizadora: Paulo Cesar da Silva Roque, Gabrielle Nunes de A. Ferraz e Jair Roberto Corrêa

Salete I. Gorek