Litoral tem forte redução de homicídios no primeiro semestre

Pontal do Paraná é uma das cidades que teve maior redução no número de homicídios dolosos (intencionais) no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado, destaca o Governo do Paraná.

Mas outras cidades do Litoral também tiveram queda expressiva, conforme relatório divulgado nesta quarta-feira (7) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

A redução em Pontal foi 87,5% porque a cidade teve 8 homicídios dolosos nos primeiros seis meses de 2018 e apenas 1 entre janeiro e junho de 2019.

No conjunto o Litoral teve 43 homicídios no primeiro semestre de 2019, menos do que Paranaguá sozinha no mesmo período do ano passados, quando houve 45 na cidade. Na região litorânea haviam sido 73 casos oficialmente confirmados. Portanto, a redução foi de 58,9%.

Paranaguá caiu de 45, como foi dito, para 25 homicídios: – 55,6%. Matinhos foi de 8 para 5: -37,5%. Guaratuba, de 12 para 8: 33,3%. Guaraqueçaba teve 1 caso no ano passado e nenhum esse ano, portanto 100% não teve homicídio em 2019 – mas isso não foi relacionado pelo número absoluto (1) ser pouco expressivo. As situações adversas foram em Antonina, que passou de zero para 1 homicídio; e em Morretes, que não teve nenhum homicídio no ano passado inteiro e teve 3 neste primeiro semestre, todos no atípico mês de maio.

Estado – Em todo o Paraná, o primeiro semestre registrou uma redução de 20% no índice de homicídios dolosos em todo o Paraná, se comparado com o mesmo período de 2018. Em 52% das cidades (211 dos 399 municípios paranaenses) não houve registro deste tipo de crime, e em 124 (31%) foram apenas uma ou duas ocorrências registradas.

Em relação aos números do ano passado, foram 205 homicídios a menos no Estado. De janeiro a junho, foram 828 registros de mortes violentas, número inferior as 1.033 ocorrências dos primeiros seis meses de 2018.

Em todo o Estado, as maiores reduções foram nos municípios de Pontal do Paraná, Lapa, Altônia e Santo Antônio da Platina.

Confira o relatório do 1º semestre de 2019

Confira o relatório do ano inteiro de 2018