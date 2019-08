12 cidades participam dos Jogos da 3ª Idade em Guaratuba

Começou com uma abertura festiva na segunda-feira (12) no Ginásio de Esportes Governador José Richa, em Guaratuba, a 14º edição dos Jogos da Integração da Terceira Idade.

O evento faz parte do calendário esportivo do Estado. Foram 800 inscritos entre atletas a árbitros de 12 municípios (Guaratuba, Antonina, Campo Largo, Cornélio Procópio, Cruz Machado, Palmas, Pontal do Paraná, Prudentópolis, Quatro Barras, São José dos Pinhais, União da Vitória e Rancho Alegre).

A solenidade iniciou com a entrada das delegações, em seguida o hasteamento das bandeiras, juramento dos atletas e acendimento da pira olímpica. Ao final foram realizadas apresentações de dança do Colégio Estadual Joaquim Mafra e de algumas das equipes de atletas.

O prefeito Roberto Justus, o presidente do Paraná Esporte, Hélio Wirkisk, o chefe da regional do Esporte Paraná, Marco Aurélio Schemberg e o prefeito de Rancho Alegre, Fernando Coimbra acompanharam a abertura.

A disputa que abriu os Jogos, foi de vôlei câmbio (feminino e masculino). Os jogos seguem até sábado (17), todos no Ginásio José Richa, com atividades esportivas adaptadas das modalidades de basquetebol relógio, handebol por zona, peteca, vôlei câmbio, vôlei de praia, vôlei no escuro, dama, dominó, tênis de mesa e xadrez relâmpago.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba