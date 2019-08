Escola da Ilha do Mel convida para feira da cultura caiçara

O Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva, de nova Brasília, na Ilha do Mel, completa 15 anos de sua fundação no dia 19 de outubro com um evento cultural para a comunidade e também para os visitantes.

Durante todo o dia, as comemorações terão o objetivo principal de proporcionar aos alunos e aos moradores uma oportunidade de compartilhar suas experiências, fortalecendo integração família-escola e valorizando a cultura caiçara. Os visitantes também podem conhecer um pouco da cultura desse povo.

A 1ª Feira da Cultura Local contará com apresentações de universitários do Centro de Estudos do Mr (CEM), da UFPR, de Pontal do Paraná. A Feira da comunidade mostrará as lendas e mitos da Ilha do Mel, plantas nativas, oficinas de pesca, apresentação de fandango e o projeto sobre desmarisco da carne de siri, da gastronomia local.

O evento acontecerá no trapiche de Brasília. “Cabe salientar que tudo que está sendo preparado e que será exposto no dia, foi construído pelos alunos com mediação dos professores”, conta a professora Letícia Marques. “Será um dia com muitas atividades, apresentações e troca de conhecimento”, completa a educadora.

