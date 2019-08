Guaratuba incentiva separação do lixo e coleta seletiva

A Prefeitura de Guaratuba convoca a população a separar o lixo e entregar os resíduos recicláveis para a Associação de Catadores deixando os sacos o dia certo para o caminhão da coleta seletiva.

Nesta quinta-feira (22), o site oficial do Município explica o caminhão roda por toda a cidade semanalmente. O material coletado é encaminhado para a usina de reciclagem, sendo separado e vendido pelas famílias da Associação de Catadores de Recicláveis de Guaratuba – Acamares Pôr do Sol.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que todo tipo de material reciclável é coletado pelo caminhão: papel, papelão, plástico, metal, material eletrônico e óleo de cozinha usado e armazenado em garrafa pet.

O material deve ser entregue limpo e ensacado. A coleta de recicláveis é feita por rotas, contudo, se o caminhão não passa em frente à casa, o morador deve avisar diretamente o motorista, pelo Whatsapp 9888-8189 (Roberto).

Confira as rotas do caminhão:

Segunda-feira: Centro, Prainha e Cabaraquara;

Terça-feira: parte do Canela, Cohapar e Carvoeiro;

Quarta-feira: Vila Esperança, Brejatuba, Figueira, Jiçara e Eliana;

Quinta-feira: Nereidas, Coroados, Barra do Saí;

Sexta-feira: parte do Piçarras e Mirim.