Litoral do Paraná é cenário de longa-metragem

O Porto Barão do Teffé, em Antonina, no Litoral do Paraná, é cenário de uma das cenas do longa-metragem brasileiro Paixões Recorrentes no Atlântico Sul, da diretora Ana Carolina Teixeira Soares. O filme todo está sendo gravado no Litoral, nesta semana.

A equipe passou o último domingo (01) no Porto de Antonina e, além do terminal, houve captação de imagens em outros locais históricos e naturais do município. Em Paranaguá, as gravações acontecem na Ilha da Cotinga e na Ilha do Mel, onde será gravada a maior parte das cenas.

Antes de chegar ao município, a equipe também gravou cenas em Morretes. “Ficamos realmente maravilhados com a beleza desses locais e com a exuberante natureza dos municípios históricos do Litoral paranaense”, afirma Johnny Cotrolli, diretor de produção do filme.

SEQUÊNCIA – No Porto de Antonina, a cena com o ator português Pedro Barreiro foi gravada no cais. O personagem desce do barco e entra no Porto, passando pelo antigo guindaste – como se estivesse lá nos anos 1930 – nas proximidades da 2ª Guerra Mundial.

Após a captação das imagens, o filme segue para pós-produção e antes de ser lançado e comercializado no cinema e TV do Brasil, concorrerá em festivais nacionais e internacionais reconhecidos.

Além do Pedro Barreiros, no elenco a atriz portuguesa Silvana Ivaldi, a francesa Thérèse Cremieux, o argentino Luciano Cáceres e os brasileiros Danilo Grangheia, Iran Gomes e Luis Octavio Moraes. Contando toda a equipe são mais de 50 profissionais.

A produção é da Crystal Cinematográfica. O filme tem o apoio da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A direção e o roteiro são de Ana Carolina, importante nome do cinema brasileiro. Hoje com 75 anos, ela foi uma das primeiras mulheres a dirigirem filmes no Brasil.