Romão é promovido a major. Aparecido assume PM de Guaratuba.

O ex-comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, de Guaratuba, Luciano José Ribeiro Romão, foi promovido de capitão a major.

A “cerimônia de troca de luvas”, como é chamada, aconteceu na semana passada no gabinete de Matinhos do comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Josemar Rogério Biscaia e foi divulgada nesta terça-feria (10).

Luciano Romão foi substituído no comando da 3ª Cia, pelo capitão Anderson Luis Aparecido. Ainda não houve cerimônia de transmissão do cargo, mas Aparecido já está atuando desde o final de agosto. Major Romão assume o posto de subcomandante do 9º BPM, com sede em Paranaguá e abrangência em todo o Litoral. À frente da PM em Guaratuba, o comandante teve uma atuação bastante integrada ao delegado da Polícia Civil, Leandro Stabile, e, neste período de aproximadamente um ano, houve redução drástica dos índices de criminalidade no Município.

Na mesma cerimônia em Matinhos, também foram promovidos dois aspirantes a 2º tenente: Luis Henrique Bittencourt de Oliveira e Diego Tyrka dos Santos.