Começa nova fase do Plano Municipal da Mata Atlântica de Guaratuba

Uma oficina realizada no auditório da Prefeitura, na manhã desta terça-feira (10), deu início à segunda fase do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA) de Guaratuba.

A oficina foi conduzida pelo arquiteto e urbanista Renato Lobato e pela bióloga Gisele Sessegolo, ambos do Consórcio Eco Marumbi, contratado pelo governo federal. Com base nas sugestões dos participantes, os técnicos que elaboram o PMMA farão o diagnóstico da situação atual.

Nos próximos meses, os técnicos vão elaborar o diagnóstico final. Nesta etapa será feito o mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica, identificados os vetores de desmatamento e destruição da vegetação nativa e indicadas as áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação.

Também será elaborado um diagnóstico da capacidade de gestão ambiental do Município e analisados os planos e programas existentes no município relacionados com a mata atlântica.

Após o levantamento de dados, será elaborado o diagnóstico propriamente dito, com avaliação dos pontos fracos, dos pontos fortes, das ameaças e das oportunidades (matriz swot/fofa). O resultado será apresentado em uma audiência pública.

Haverá mais duas fases: elaboração dos Planos de Ação e elaboração do PMMA. A expectativa é de que uma proposta de Plano Municipal da Mata Atlântica seja debatido e apresentado ao Conselho Municipal do Urbanismo e do Meio Ambiente de Guaratuba no início do próximo ano para poder servir de base para as políticas do setor. Todo o processo, deverá ser concluído em junho de 2020.

As oficinas da segunda fase também já foram realizadas neste mês em Morretes, Antonina, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba. Nesta quarta-feira (11), acontece em Matinhos, na UFPR Litoral, e nesta quinta-feira (12), será realizada em Paranaguá, no IFPR (Instituto Federal do Paraná), no bairro Porto Seguro.