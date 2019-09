Escola faz passeio ciclístico ecológico no bairro Piçarras

A Escola Municipal Adolpho Vercesi vem se destacando desde o primeiro dia da gincana ecológica que a Prefeitura de Guaratuba promoveu neste ano para recolher garrafas pet e promover palestras de conscientização.

A coleta de garrafas começou no dia 19 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. Logo nos primeiros dias, os alunos já haviam recolhido 7.000 garrafas que foram entregues à Associação de Catadores Acamares Pôr do Sol. Mas a coleta de pet e campanha para a separação de lixo continua na escola que fica no bairro Piçarras.

No dia 28, um sábado, a direção, professores, alunos e as famílias ciclístico com bicicletas decoradas em temas ambientais. Vão percorrer o bairro e recolher mais garrafas pet. A concentração do 1º Passeio Ciclístico Ecológico será 8h30, em frente à escola, na rua Damião Botelho de Souza, e segue pelas avenidas Pescaça, dos Guarás, Guaíra, do Patriarca e Guarani, e termina de volta na escola.

Nesta sexta-feira (13), a diretora da escola, Maíra Temóteo, e as coordenadoras Daniela Basso e Carla Santana, foram com os alunos Ana Júlia, Cecília, José Augusto, Eloá, Raquel e Arthur convidar o prefeito para o passeio. O prefeito aceitou.