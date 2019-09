Vereadores de Matinhos rejeitam reajuste do IPTU

Os vereadores de Matinhos rejeitaram, por unanimidade, o reajuste de 3,28% no IPTU de 2020. O projeto de lei de autoria do prefeito Ruy Hauer previa atualização do valor do imposto de acordo com o índice do INPC/IBGE.

A votação foi nesta quarta-feira (18), em sessão extraordinária. De acordo com o site da Câmara, os vereadores “alegam que faltam projetos de investimentos para a cidade, com previsão da aplicação dos valores que seriam arrecadados”. Segundo o site, “a intenção é não repassar mais custos aos contribuintes”.

Na mesma sessão, os vereadores, também por unanimidade, o projeto de lei do prefeito que institui o programa de recuperação para pagamento de impostos atrasados “Prefim”, que oferece descontos de 90% a 30% nos juros e multas e permite o parcelamento em até 60 meses.

“Aprovamos o Prefim e reprovamos o aumento do IPTU. Somos parceiros do Executivo, mas também somos fiscais da sociedade”, disse o O presidente da Câmara, Gerson da Silva Junior.