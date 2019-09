Preso suspeito de tentar beijar menina de 10 anos

A Polícia Militar prendeu em Guaratuba, neste sábado (21), um homem de 53 anos suspeito de tentar beijar uma menina de 10 anos.

O caso aconteceu no bairro Cohapar. De acordo com o relato da família aos policias que atenderam ao chamado, perto do meio-dia, a mãe da menina preparava o almoço e mandou ela comprar batatas no mercado próximo da residência. Ao chegar em casa, a menina contou que um homem de bicicleta teria tentado beijá-la e ela conseguiu fugir correndo para casa.

A família também relatou que o homem tinha sido “detido por populares” no próprio mercado. Os policiais foram até o local e encontrado o homem, “que apresentava algumas escoriações e sintomas de embriaguez”. “oi acionado o Conselho Tutelar para resguardar os direitos da criança e o suspeito levado até a Delegacia de Polícia Civil.

Procurado – Na manhã deste sábado, por volta das 10h30, policiais militares patrulhavam pela Avenida Califórnia, no bairro Coroados, também em Guaratuba, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. “Os policiais, experientes, desconfiaram do comportamento do rapaz e por isso resolveram abordá-lo”.

Foi realizada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificarem oa base de dados do Sistema de Investigação Policial da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, os militares encontraram um mandado de prisão em aberto, pelo crime de furto, expedido pela Vara Criminal de Guaratuba.

O homem de 23 anos, natural de Araucária e morador de Guaratuba, foi encaminhado à Delegacia para ficar à disposição da Justiça.

Fonte: 9º BPM