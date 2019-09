A Prefeitura e a Câmara de Guaratuba realizam audiências públicas na tarde desta quinta-feira (26).

Serão apresentados os relatórios de cumprimentos e metas fiscais do Executivo e do Legislativo e também a execução do Plano Municipal de Saúde entre maio e agosto de 2019.

As reuniões acontecem no Plenário da Câmara e têm início às 14h. As audiências públicas seguem determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A reunião é aberta a todos.