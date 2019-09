Guaratuba recebe Pronto Socorro ampliado neste sábado

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, entrega, neste sábado (28), a obra do Pronto Socorro Municipal. Segundo a Prefeitura, confirmou presença o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O prédio foi reestruturado, com a criação de novas salas. Os serviços foram ampliados com a implantação de mais cinco leitos na sala de emergências, aumentando para nove o número de pacientes críticos que podem ser atendidos simultaneamente.

DE acordo com a Prefeitura, foram investidos R$ 622.187,60, sendo R$ 388.706,20 repassados pelo Governo Federal a fundo perdido e R$ 97.382,77 com recursos municipais, além do investimento de R$ 136.098,63 em equipamentos e mobiliário. Entre os equipamentos constam respiradores e monitores cardíacos para a sala de estabilização.

O secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, explica que a estruturação das salas permitirá o atendimento mais rápido e com mais conforto ao público, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores. Outro destaque e a melhoria da acessibilidade.

Uma ação de saúde com programação para as crianças inicia às 13h e completa a solenidade de inauguração prevista para as 15h.