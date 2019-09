Pronto Socorro reabre na terça totalmente reformulado

O Pronto Socorro de Guaratuba, no bairro Cohapar, reabre suas portas às 7h da manhã de terça-feira, dia 1º de outubro. Até lá, o atendimento continua sendo feito no Hospital Municipal para que a transferência dos equipamentos e mobiliário não deixe a população sem o seu serviço de emergência, explica o secretário Municipal de Saúde, Gabriel Modesto.

Quem for no PS reformado, vai ver a grande diferença. As mudanças no prédio começam com a troca completa do piso por paviflex hospitalar. A área construída aumentou um pouco, mas houve uma melhora significativa no aproveitamento do espaço: dobrou o número de leitos de emergência, de quatro para oito, aumentou de três para cinco no número de consultórios – incluindo um novo com acesso a cadeirantes – foi implantada uma farmácia para entrega de medicamentos aos pacientes atendido no PS, e ainda houve aumento no número de leitos de observação, da área de espera e da recepção.

O secretário de Saúde diz que as alterações vão mudar o fluxo dos pacientes e profissionais dentro da unidade para aumentar a eficiência, a rapidez e a qualidade do atendimento. Segundo o prefeito Roberto Justus, todas as mudanças também visam melhorar as condições de acolhimento dos pacientes. “Os investimentos materiais são parte das melhorias na saúde de Guaratuba, que tem buscado cada vez mais a humanização no atendimento”, disse.

Atendimento e festa – Um grande evento marcou a inauguração da reforma do Pronto Socorro de Guaratuba, na tarde deste sábado (29). Uma quadra da rua Menelau Torres, onde fica a nova entrada do PS, foi fechada para uma Ação de Saúde.

Durante toda a tarde equipes da Prefeitura e parceiros realizaram atendimentos e atividades para as crianças. Entre os serviços, havia vacinação contra sarampo, teste de glicemia, orientações em saúde bucal e nutrição, aferição de pressão e outros. Para as crianças, pintura facial, cama elástica, piscina de bolinha, brinquedo inflável e algodão-doce.

Entre os parceiros, alunos de Magistério do Colégio Estadual Gratulino de Freitas e de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná – UFPR Litoral.

Mais recursos – Na solenidade, o prefeito Roberto e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, assinaram um convênio de repasse de R$ 600 mil do Estado para o Município.

São R$ 400 mil da Rede Urgência e Emergência, sendo R$ 300 mil para o Pronto Socorro e R$ 100 mil para o Hospital Municipal de Guaratuba. O Hospital ainda recebe mais R$ 200 mil da Rede Mãe Paranaense para compra de diversos equipamentos para a atenção à gestante.

Além dos novos recursos, foram investidos R$ 622 mil na obra, sendo R$ 389 mil do governo federal a fundo perdido, R$ 97 mil de recursos municipais e ainda R$ 136 mil em equipamentos e mobiliário.

Homenagens – A inauguração contou ainda com a presença do deputado estadual Nelson Justus, principal articulador da vinda dos recursos do Estado para a saúde de Guaratuba. O prefeito ainda destacou o apoio do ex-deputado federal Osmar Bertoldi para a obra do Pronto Socorro e dos deputados federais Toninho Wandscheer e Aline Sleutjes para aquisição de equipamentos.

Prefeito e deputado destacaram ainda o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que, segundo eles, tem atendido todos os pleitos de Guaratuba que os dois têm encaminhado. O prefeito também agradeceu o apoio da Câmara, representada no evento por diversos vereadores.

Houve diversas homenagens. O prefeito recebeu uma placa de agradecimento pela obra e investimentos no setor das mãos do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luperci Vander Muller. O deputado recebeu uma homenagem entregue pela auxiliar de enfermagem Laurinda Todt, a “enfermeira Nina”. O secretário Beto Preto, recebeu uma placa do secretário Gabriel Modesto.

Quase ao final da cerimônia, conduzida pela procuradora-geral do Município, Denise Silva Lopes Gouveia, todos os funcionários que atuam no Pronto Socorro foram homenageados através de um representante de cada categoria profissional.

Com fotos e informações da Prefeitura de Guaratuba