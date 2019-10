Guaratuba lidera iniciativa na prevenção de morte materna no Litoral

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba realizou na sexta-feira (4) o evento Near Miss Materno com a participação de diversos profissionais da saúde dos municípios do Litoral (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, entre outros envolvidos no atendimento à gestante).

O evento foi voltado para a capacitação desses profissionais que atuam no pré-natal de risco habitual e intermediário com captação, estratificação e manejo de gestantes incluídas dentro do Near Miss.

Near Miss Materno é uma abordagem de avaliação da qualidade da assistência obstétrica, representando uma ferramenta na prática obstétrica rotineira, ao identificar mulheres que estejam sob maior risco de evolução para quadros graves, permitindo a rápida implementação de medidas de tratamento e suporte. O propósito fundamental da abordagem do Near Miss é aperfeiçoar a prática clínica e reduzir casos evitáveis de morbidade e mortalidade por meio do uso das melhores práticas baseadas em evidências.

O chefe da 1ª Regional de Saúde, José Carlos Abreu, disse que fica muito feliz de ver esse movimento da prevenção do óbito materno em Guaratuba, destaca que o prefeito Roberto Justus e o secretário Gabriel Modesto têm avançado muito na área da saúde e que podem contar com o apoio da regional.

A capacitação reuniu mais de 100 profissionais da saúde e foi feita pela equipe de médicos e técnicos do Hospital do Trabalhador, representantes da 1ª Regional de Saúde, coordenação do Near Miss da SESA – Secretaria Estadual da Saúde.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, temos que estar preparados para atender essa gestante, Guaratuba já deu um passo e possui o ambulatório de gestante de risco, mas fica muito feliz de encabeçar essa iniciativa e da participação na capacitação dos profissionais da saúde do Litoral.

Espera-se que com a implantação do protocolo Near Miss haja a compreensão dos padrões locais de mortalidade e morbidade materna, entendendo os pontos fortes e fracos no sistema de referência para o uso de intervenções clínicas e de outros tipos de atendimento médico.