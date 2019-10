Semana Acadêmica discute a ReExistência na Cura da Terra

De segunda a sábado da semana que vem, dias 21 a 26, acontece a II Semana Acadêmica do Curso de Agroecologia da UFPR Litoral, em Matinhos.

O tema desse ano é a “ReExistência na Cura da Terra”. Segundo e Centro Acadêmico Agroflorescer, no primeiro dia já começa “com temas provocantes”, como os Princípios da Agroecologia e Escala de Produção. “À noite teremos uma mesa que muito nos importa: Políticas Públicas para a Agroecologia”, comenta o texto do evento no Facebook, que indaga: “Como será que podemos utilizar as políticas públicas a nosso favor? Será que já existem políticas para nós?”

Composição da mesa:

Jorge Brand, mais conhecido como Goura, é cicloativista, filósofo, professor de ioga e atualmente exerce mandato de deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista na Assembleia Legislativa do Paraná.

Neto Gnatta foi candidato a Deputado Federal do Paraná e também à prefeitura de Morretes. Atua como liderança política no litoral do Paraná.

Tiago Tischer Coelho é agroecólogo formado na UFPR Litoral, atualmente trabalha na Secretaria Municipal de Meio Ambiente na gestão das políticas públicas de agricultura urbana e periurbana de base agroecológica de Matinhos.

Felipe Thiago de Jesus é Diretor de Estratégias de Segurança Alimentar da Prefeitura de Curitiba, agroecólogo mestre em Agroecossistemas, doutorando utfpr em Sustentabilidade Ambiental Urbana. Ele vem trabalhando com o tema “Polinização Como Estratégia de Segurança Alimentar e Serviços Ambientais”.

Luiz Guilherme Scharf é formado em Gestão e Marketing pela ESIC (2002), Fotografia pela OMICROM (2017), facilitador de Processos Colaborativos pela rede AOH (Arte de Anfitriar Conversas Significativas), agricultor urbano e líder comunitário na Horta do Jacu no bairro do Bom Retiro/Curitiba. Atua desde 2012 como consultor parceiro da ATERRAH, presta consultoria para organizações ligadas à Agroecologia e ao desenvolvimento sustentável, como o Centro de Envolvimento Agroflorestal Felipe Moreira – CEAFIM, ONG TETO, Casa da Videira, Instituto AuÁ de Empreendedorismo Socioambiental, entre outros.

Link para inscrição da ii semana acadêmica de agroecologia: https://forms.gle/P8i4jVDGKWZC3gnz8