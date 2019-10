Prefeitura de Guaratuba recebe Prêmio Gestor Público Paraná

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Porto Seguro, da Prefeitura de Guaratuba, foi um dos vencedores do 7º Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). Foram 208 projetos pré-selecionados de 82 municípios.

Nesta quinta-feira (17), o prefeito Roberto Justus recebe a secretaria do Bem Estar e Promoção Social, Lourdes Monteiro, e os profissionais que atuam no Porto Seguro para parabenizá-los pela conquista inédita: é a primeira vez que Guaratuba recebe o prêmio, uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), que tem o objetivo de valorizar projetos de administração pública que sejam inovadores, criativos e que tragam desenvolvimento para a sociedade.

O Porto Seguro é um Serviço da Proteção Social Básica e é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias. Atende 160 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos.

O trabalho é voltado à prevenção de possíveis situações de risco. Entre os objetivos está a manutenção da criança e adolescente no ensino formal, o combate à evasão escolar, a oportunização de vivências culturais, esportivas, musicais, bem como o auxílio na obtenção da documentação: RG, CPF e carteira de trabalho.

O programa funciona de segunda a sexta-feira no bairro Piçarras, sendo o atendimento ao público de segunda a quinta, e a sexta-feira destinada ao planejamento das atividades da semana seguinte. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, com transporte do local de moradia até a sede do SCFV – Porto Seguro.

Durante o período em que as crianças e adolescentes permanecem no atendimento, são oferecidas duas refeições por turno: café da manhã e almoço para a turma da manhã e almoço e lanche para a turma da tarde.

As turmas são definidas considerando a faixa etária, com uma média de 15 a 20 por turma. As crianças e adolescentes, exercem seu direito de escolha de algumas atividades, e emitem sugestões e opiniões sobre as atividades desenvolvidas.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba