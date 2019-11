Erros a evitar ao nomear o seu negócio

Deixamos estas dicas em mente quando você escolhe o nome da sua nova empresa e elas o ajudarão a encontrar uma que funcione, tanto agora como no futuro.

Nomear um negócio é como colocar a primeira pedra de um edifício. Uma vez em funcionamento, a sua estrutura e fundação serão alinhadas com a primeira pedra.

Se estiver torto, mesmo que um pouco, o resto do edifício estará torto e esse desalinhamento multiplicar-se-á.

Se você tem a sensação de que escolher o nome do seu novo negócio é de vital importância, você está certo. Eu tenho vasta experiência no assunto de nomes comerciais e branding, e eu tenho testemunhado o bom, o ruim e o terrivelmente ruim.

Para o ajudar a começar bem, continue a ler para descobrir os erros que vi as pessoas cometerem quando escolhem o seu nome comercial.

Erros a evitar ao escolher o nome de seu negócio

Se você vai abrir seu negócio e precisa criar um nome , há erros que não pode cometer. Conheça alguns de seguida.

Erro #1: Envolver a “comissão” na eleição

Vivemos em uma sociedade democrática, então isso soa como algo lógico: envolver todos (amigos, familiares, funcionários e clientes) em uma decisão importante. No entanto, esta abordagem tem alguns problemas.

O primeiro e mais óbvio é que você vai acabar escolhendo apenas um nome, então você arrisca fazer com que aqueles que pensavam de forma diferente fiquem com raiva.

E segundo, você vai acabar com uma decisão consensual, que geralmente resulta em um nome bastante confortável e, portanto, … chato.

Um método mais útil é envolver apenas os decisores importantes no seu negócio (quanto menos, melhor) e escolher apenas as pessoas que você sente que estão realmente comprometidas com o negócio.

A necessidade de reconhecimento pessoal pode alterar seus resultados, assim você estará melhor trabalhando com pessoas que podem deixar seu ego na porta.

Certifique-se também de ter mentalidades diferentes no grupo, carregando mais em direção a personalidades criativas, porque se você tiver mais racionalidade seu nome acabará sendo chato e comum.

Erro #2: Usando um método ruim para criar o nome

Quando forçados a criar um nome pegajoso, muitos empresários tomam uma parte de um adjetivo e colam-no a um substantivo, fazendo com que ambas as palavras se fundam pela força para criar uma nova palavra.

O resultado é um nome que tem um toque racional para o assunto, mas parece e soa terrível.

Alguém que está começando uma franquia inovadora acaba se chamando algo como “Qualiserviços”. Ou alguém que está a fazer um luxuoso spa acaba com um “TranquiSpa”. É como misturar chocolate com ketchup, não há nada de errado com ele e ambos os ingredientes são bons, mas definitivamente não combinam.

O problema com esses tipos de nomes é que eles se sentem forçados e são percebidos como não indo juntos.

Erro #3: Usando palavras tão planas que não atraem atenção

O primeiro da categoria pode safar-se, mas só o primeiro. Por exemplo, você tem a General Motors, a General Electric e assim por diante… Mas quando você tem concorrência, você precisa de algo que o diferencie.

Imagine o que teria acontecido se o Yahoo!, ao invés de ser o Yahoo! fosse o “Diretório Geral da Internet”. O nome teria sido muito mais descritivo, mas não teria sido nada memorável.

E considerando a massividade dos novos meios de comunicação e canais de publicidade, é agora mais importante do que nunca fazer-se um nicho de audiência, destacando as coisas que o tornam único. E nada o faz melhor do que um nome bem pensado.

Erro #4: Pegue um mapa e use-o para nomear sua empresa

No frenesi de começar um novo negócio , muitas empresas usam sua cidade, estado ou região como parte do nome, e embora isso possa ser útil no início, logo fica aquém do esperado.

Um cliente veio ter comigo queixando-se de que estava a servir um público muito maior do que o seu nome implicava. Ele tinha nomeado a sua empresa St. Pete Plumbing, como tinha surgido em São Petersburgo, Flórida.

Mas os consumidores que procuravam na Secção Amarela presumiram que ele servia toda a área. Com um pouco de criatividade, ele mudou a imagem da cidade de São Pedro para uma de si mesmo, com tudo e asas. Agora o seu novo slogan é: Fazemos milagres.

Muitas outras empresas tiveram o mesmo problema. Minnesota Manufacturing and Mining estava crescendo além de sua indústria e de seu estado.

Para não limitar o seu crescimento, tornou-se a 3M, uma empresa que todos conhecemos pela sua inovação.

Kentucky Fried Chicken é agora KFC, dando menos ênfase à região que lhe deu o nome original. Ambas as empresas fizeram movimentos estratégicos para não limitar o seu crescimento.

Aprenda com eles e você vai evitar este gargalo desde o início.