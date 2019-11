Conferência final do PDS Litoral é nesta quinta-feira em Paranaguá

Na próxima quinta-feira (14), acontece a Conferência Regional de Encerramento do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná.

O evento é aberto a todos e será realizado no Museu de Antropologia e Etnologia (MAE) da UFPR, em Paranaguá. Está previsto para começar às 10h.

O PDS_Litoral é elaborado pelo Consórcio Litoral Sustentável e começou a ser elaborado em janeiro de 2018. Ao longo desse tempo, foram realizadas audiências publicas, oficinas e reuniões com os governos municipais e segmentos específicos da sociedade dos sete municípios da região.

Durante a Conferência, os responsáveis entregarão o documento final do PDS para o Governo do Estado do Paraná.

O documento final, de 702 páginas, conta o processo de elaboração do Plano e apresenta propostas reunidas em 10 programas em 5 eixos principais: Institucional, que trata da gestão pública; Socioterritorial, sobre acesso a direitos e comunidades tradicionais; Ambiental; Econômico e de Infraestrutura.

Confira o documento final (289 MB)