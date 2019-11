Prefeituras firmam convênio para atender questões da SPU

Prefeitos do Litoral assinaram, nesta sexta-feira (22), convênio de cooperação técnica com a Superintendência do Patrimônio da União no Paraná.

O objetivo é facilitar o atendimento dos cidadãos que ocupam imóveis de domínio da União e precisam solicitar serviços à SPU-PR, como autorização de obras e outros. Hoje os requerimentos são online, mas muitas pessoas acabam se deslocando até Curitiba.

Com o convênio, as prefeituras vão disponibilizar servidores para auxiliar os cidadãos nestas questões. Em Guaratuba, o atendimento será feito na Secretaria do Urbanismo, na sede da av. 29 de Abril, 425. A SPU-PR fará um treinamento com os servidores indicados pelos municípios para que os requerimentos sejam apresentados com todas as informações necessárias para dar agilidade aos processos.

A assinatura aconteceu durante a reunião da Amlipa (Associação dos Municípios do Litoral do Paraná), que aconteceu em Paranaguá. Roberto Justus, prefeito de Guaratuba e presidente da Amlipa, explica como funcionará este acordo com a SPU. “A SPU oferece todos os seus serviços através da internet e nas prefeituras haverá uma ponte no atendimento para o munícipe que procura regularizar sua situação. Entendemos que isso agilizará os processos beneficiando a todos. É importante destacar que todos os prefeitos assinaram este acordo, o que mostra que temos unidade neste projeto”, afirmou.

Também estiveram presentes na reunião o superintendente do Patrimônio da União no Paraná, Jorge Luiz Moreira da Silva; o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque; o prefeito de Matinhos, Ruy Hauer; o prefeito de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante; o prefeito de Guaraqueçaba, Ariad Junior; e a servidora da SPU, Lucie Mara Pydd Winter.