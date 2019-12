Filhos de agricultores e pescadores terão curso sobre gestão

A Prefeitura de Guaratuba programa um curso de qualificação para filhas e filhos de agricultores e de pescadores no contraturno escolar.

A formação será realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), em parceria com as secretarias municipais das Demandas da Área Rural e da Pesca e Agricultura, que vão definir sua implantação junto com a Secretaria da Educação e as direções dos colégios estaduais.

Trata-se do curso do Jovem Agricultor Aprendiz adaptado para a realidade de Guaratuba, e voltado aos estudantes com mais de 14 anos.

Serão 144 horas de aula com um conteúdo voltado à gestão, ao desenvolvimento de uma visão empreendedora, compromisso com a cidadania e a sustentabilidade. O programa inclui técnicas agrícolas e da pesca e conceitos sobre administração, comercialização, qualidade, higiene, saúde e segurança no trabalho e até mesmo sobre sucessão familiar.

As aulas serão ministradas nas sedes da Secretaria das Demandas da área Rural, no Cubatão, e na Colônia de Pescadores, no bairro Piçarras.

Maiores informações na sede conjunta das secretarias da Pesca e Agricultura e das Demandas da Área Rural na rua Antônio Rocha, s/n, anexas ao Parque de Eventos (antiga Faspar). Telefone: 3472-8731.

Fonte: Jornal de Guaratuba